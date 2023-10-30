ISW: ЗСУ просунулися під Бахмутом за залізницю

29 жовтня українські війська просунулися під Бахмутом за залізничну колію.﻿﻿ Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

Опубліковані 29 жовтня геолокаційні кадри показують, що українські війська просунулися за залізничну колію на південь від Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута).

Також українські військові просунулися на заході Запорізької області.

У Генштабі України повідомили, що війська продовжували штурмові дії на південь від Бахмута та продовжували наступ на Мелітопольському (захід Запорізької області) напрямку.

Відомий російський військовий блогер заявив, що минулого тижня українські сили встановили контроль над певними позиціями на Запорізькому напрямку (захід Запорізької області).

Пов’язаний з Кремлем російський військовий блогер стверджував, що минулого тижня окупанти намагалися повернути втрачені позиції поблизу Кліщіївки та Андріївки та відкинули українські сили з позицій біля Берхівського водосховища (приблизно 2 км на північний захід від Бахмута).

Інший, пов’язаний з Кремлем російський військовий блогер заявив, що на південь від Бахмута точилися позиційні бої.

Ключові висновки ISW за 29 жовтня