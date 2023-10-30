ISW: ЗСУ просунулися під Бахмутом за залізницю
29 жовтня українські війська просунулися під Бахмутом за залізничну колію. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.
Опубліковані 29 жовтня геолокаційні кадри показують, що українські війська просунулися за залізничну колію на південь від Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута).
Також українські військові просунулися на заході Запорізької області.
У Генштабі України повідомили, що війська продовжували штурмові дії на південь від Бахмута та продовжували наступ на Мелітопольському (захід Запорізької області) напрямку.
Відомий російський військовий блогер заявив, що минулого тижня українські сили встановили контроль над певними позиціями на Запорізькому напрямку (захід Запорізької області).
Пов’язаний з Кремлем російський військовий блогер стверджував, що минулого тижня окупанти намагалися повернути втрачені позиції поблизу Кліщіївки та Андріївки та відкинули українські сили з позицій біля Берхівського водосховища (приблизно 2 км на північний захід від Бахмута).
Інший, пов’язаний з Кремлем російський військовий блогер заявив, що на південь від Бахмута точилися позиційні бої.
Ключові висновки ISW за 29 жовтня
- Антисемітські демонстрації в Республіці Дагестан та в інших регіонах Північного Кавказу підкреслюють загострення міжетнічної та міжрелігійної напруженості в Росії.
- Кремль довірив регіональній владі офіційно відреагувати на демонстрації.
- Кремлю, ймовірно, буде важко запевнити виборців, що ситуація під контролем, і переконати єврейську аудиторію, що єврейські меншини в Росії в безпеці.
- Російські ультранаціоналісти висловили стурбованість тим, що антисемітські демонстрації поширюються з Дагестану та Північного Кавказу на інші території Росії.
- Голова Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії Олександр Бортніков і голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін, можливо, намагаються скористатися загостренням етнорелігійної напруги в Росії, щоб повернути прихильність президента Росії Володимира Путіна.
- 29 жовтня російські військові блогери заявили, що командувач ВДВ генерал-полковник Михайло Теплінський змінив генерал-полковника Олега Макаревича на посаді командувача російським угрупованням військ "Дніпро", яке діяло на Херсонському напрямку.
- Українські війська просунулися в районі Бахмута та на заході Запорізької області 29 жовтня.
- The New York Times (NYT) повідомила, що офіційні особи США надішлють Україні гібридні системи ППО восени 2023 року.
- У російському інформаційному просторі тривають дискусії щодо майбутнього кадрового складу групи Вагнера.
- Російські війська продовжували наступальні операції на рубежі Куп’янськ-Сватове, поблизу Бахмута, поблизу Авдіївки, на захід і південний захід від Донецька, в районі кордону Донецької і Запорізької областей, а також на заході Запорізької області та просувалися на захід від Донецька.
- Російські військові блогери заявили, що російські війська почали розгортати в Україні нову систему радіоелектронної боротьби (РЕБ).
- Російські військовослужбовці продовжують вчиняти жорстокі злочини в окупованій Україні.