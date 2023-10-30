Курс валют НБУ на 30 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 30 октября 2023 года

Курс доллара, по сравнению с 29 октября, упал на 9 коп до 36.42 за 1 доллар.

Курс евро снизился на 9 коп до 38.38 за 1 евро.

Курс рубля вырос до уровня 3.92 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов снизился на 3 коп до 44.10 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 26 коп до 40.38 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 3 коп до 8.57 за 1 польский злотый.