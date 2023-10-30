Курс валют НБУ на 30 октября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 30 октября 2023 года
Курс доллара, по сравнению с 29 октября, упал на 9 коп до 36.42 за 1 доллар.
Курс евро снизился на 9 коп до 38.38 за 1 евро.
Курс рубля вырос до уровня 3.92 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов снизился на 3 коп до 44.10 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 26 коп до 40.38 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 3 коп до 8.57 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|36.421600
|EUR
|Евро
|38.377400
|RUB
|Рубль
|0.391890
|GBP
|Фунт стерлингов
|44.097500
|CHF
|Швейцарский франк
|40.378700
|PLN
|Польский злотый
|8.574600