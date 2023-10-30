Курс валют НБУ на 30 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 30 жовтня 2023 року

Курс долара порівняно з 29 жовтня впав на 9 коп. до 36.42 за 1 долар.

Курс євро знизився на 9 коп. до 38.38 за 1 євро.

Курс рубля виріс до рівня 3.92 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів знизився на 3 коп. до 44.10 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 26 коп. до 40.38 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 3 коп. до 8.57 за 1 польський злотий.