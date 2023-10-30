Курс валют НБУ на 30 жовтня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 30 жовтня 2023 року
Курс долара порівняно з 29 жовтня впав на 9 коп. до 36.42 за 1 долар.
Курс євро знизився на 9 коп. до 38.38 за 1 євро.
Курс рубля виріс до рівня 3.92 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів знизився на 3 коп. до 44.10 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 26 коп. до 40.38 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 3 коп. до 8.57 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|36.421 600
|EUR
|Євро
|38.377 400
|RUB
|Рубль
|0.391 890
|GBP
|Фунт стерлінгів
|44.097 500
|CHF
|Швейцарський франк
|40.378 700
|PLN
|Польський злотий
|8.574 600