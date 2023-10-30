РФ атаковала Украину беспилотниками и ракетами: все цели сбила ПВО

В ночь на 30 октября российские оккупанты запустили по Украине 12 беспилотников типа Shahed и две ракеты Х-59. Все цели уничтожила противовоздушная оборона.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Управляемые авиационные ракеты Х-59 россияне запустили из самолетов из воздушного пространства временно оккупированной части Запорожской области. "Шахеды" летели с юго-восточного направления – Приморско-Ахтарск, РФ.

Ракеты сбили в Николаевской, Херсонской Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Днепропетровской областей.

К отражению воздушного нападения привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные войска и подразделения мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины.