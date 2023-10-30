РФ атакувала Україну безпілотниками та ракетами: усі цілі збила ППО

У ніч на 30 жовтня російські окупанти запустили по Україні 12 безпілотників типу Shahed та дві ракети Х-59. Усі цілі знищила протиповітряна оборона.

Про це повідомили﻿ в Повітряних силах ЗСУ.

Керовані авіаційні ракети Х-59 росіяни запустили з літаків з повітряного простору тимчасово окупованої частини Запорізької області. "Шахеди" летіли з південно-східного напрямку – Приморсько-Ахтарськ, РФ.

Ракети збили у межах Миколаївської, Херсонської Кіровоградської, Черкаської, Житомирської, Хмельницької та Дніпропетровської областей.

До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська та підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України.