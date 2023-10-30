ВСУ за минувшие сутки уничтожили почти 900 оккупантов и 15 танков - Генштаб
Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали около 860 оккупантов, а также уничтожили 15 танков, 14 артсистем, 20 беспилотников оперативно-тактического уровня и другую технику противника.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.10.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 299 940 (+860) человек,
- танков − 5 190 (+15) ед,
- боевых бронированных машин – 9 775 (+17) ед,
- артиллерийских систем − 7 202 (+14) ед,
- РСЗО − 834 (+0) ед,
- средств ПВО − 559 (+1) ед,
- самолетов − 321 (+1) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5 419 (+20) ед,
- крылатых ракет − 1 544 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 20 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 9 555 (+23) ед,
- специальной техники – 1 014 (+2) ед.