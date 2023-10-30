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ЗСУ за минулу добу знищили майже 900 окупантів та 15 танків – Генштаб

ЗСУ за минулу добу знищили майже 900 окупантів та 15 танків – Генштаб
Фото: Facebook

Сили оборони України за минулу добу ліквідували приблизно 860 окупантів, а також знищили 15 танків, 14 артсистем, 20 безпілотників оперативно-тактичного рівня та іншу техніку противника.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.10.23 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 299 940 (+860) осіб,
  • танків − 5 190 (+15) од,
  • бойових броньованих машин − 9 775 (+17) од,
  • артилерійських систем − 7 202 (+14) од,
  • РСЗВ − 834 (+0) од,
  • засобів ППО − 559 (+1) од,
  • літаків − 321 (+1) од,
  • гелікоптерів − 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 419 (+20) од,
  • крилатих ракет − 1 544 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 20 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 9 555 (+23) од,
  • спеціальної техніки − 1 014 (+2) од.

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