В Конгрессе США планируют рассмотреть помощь Израилю на этой неделе

Новый спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что отдельный законопроект о помощи Израилю будет вынесен на рассмотрение Палаты представителей на этой неделе, сообщает Голос Америки.

"На этой неделе мы собираемся внести в Палату представителей законопроект об отдельном финансировании Израиля. Я знаю, что наши коллеги, наши коллеги-республиканцы в Сенате, имеют подобный законопроект" , – сказал Джонсон в интервью Fox News.

"Мы считаем, что это насущная и срочная потребность. В мире происходит много вещей, которые мы должны решить. И мы это сделаем. Но сейчас то, что происходит в Израиле, требует внимания. И я думаю, что мы должны разделить это (помощь -ред.) и пройти через это" , - сказал Джонсон.

Ранее новоизбранный спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон выступил за то, чтобы Конгресс рассматривал помощь Украине и Израилю в отдельности, а также требует от Белого дома большей отчетности о помощи Украине. Джонсон, однако, показал свою приверженность политике США с помощью Украины.

Перед интервью Джонсон провел встречу с президентом США Джо Байденом. Во время встречи в Белом доме законодатель передал советнику по национальной безопасности США Джейку Салливану 12 вопросов о помощи Украине, указал он.

В воскресном интервью Джонсон сказал, что он верит, что отдельный пакет помощи Израилю получит поддержку обеих партий как в Палате представителей, так и в Сенате.

"Я не намерен использовать это для каких-либо партийных политических игр. Это очень серьезное дело" , – сказал он.

Глава Комитета Палаты представителей по иностранным делам республиканец Майкл Макколл в воскресенье также предположил, что на этой неделе может быть рассмотрен отдельный законопроект о помощи Израилю, тогда как помощь другим странам, находящимся в конфликте, будет предоставляться отдельно.

"У нас будет это как отдельный законопроект в зале Палаты представителей на этой неделе. Но мы не можем забывать о других противниках, связанных с Ираном, которые вызывают проблемы в Израиле, а также о России, Украине и Европе, а также угрозе Китая для Тихого океана" , - сказал Макколл в интервью Fox News.

Ранее в этом месяце девять сенаторов-республиканцев в общем письме лидерам в Сенате призвали к тому, чтобы любую дополнительную помощь США Израилю и Украине выносить и голосовать отдельно. Авторы письма утверждают, что объединение законодательства в общий пакет помощи может создать политические осложнения и помешать поддержке, необходимой Израилю. Другой сенатор-республиканец Линдси Грэм высказывался за утверждение объединенного пакета, в частности, из-за сомнений в том, что демократы, которым принадлежит большинство в Сенате, согласятся отделить пакеты.