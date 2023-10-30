У Конгресі США планують розглянути допомогу Ізраїлю цього тижня

Новий спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що окремий законопроєкт про допомогу Ізраїлю буде винесено на розгляд Палати представників цього тижня, повідомляє Голос Америки.

"Цього тижня ми збираємося внести в Палату представників законопроєкт про окреме фінансування Ізраїлю. Я знаю, що наші колеги, наші колеги-республіканці в Сенаті, мають подібний законопроєкт" , – сказав Джонсон в інтерв’ю Fox News.

"Ми вважаємо, що це нагальна і термінова потреба. У світі відбувається багато речей, які ми маємо вирішити. І ми це зробимо. Але зараз те, що відбувається в Ізраїлі, потребує уваги. І я думаю, що ми повинні розділити це (допомогу-ред.) і пройти через це" , - сказав Джонсон.

Раніше новообраний спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон виступив за те, щоб Конгрес розглядав допомогу Україні та Ізраїлю окремо, а також вимагає від Білого дому більшої звітності щодо допомоги Україні. Джонсон, однак, засвідчив свою прихильність політиці США з допомоги Україні.

Перед інтерв'ю Джонсон провів зустріч з президентом США Джо Байденом. Під час зустрічі в Білому домі, законодавець передав раднику з національної безпеки США Джейку Саллівану 12 питань щодо допомоги Україні, вказав він.

В недільному інтерв’ю Джонсон сказав, що він вірить, що окремий пакет допомоги Ізраїлю матиме підтримку обох партій як у Палаті представників, так і в Сенаті.

"Я не маю наміру використо ﻿ вувати це для будь-яких партійних політичних ігор. Це дуже серйозна справа" , – сказав він.

Голова Комітету Палати представників у закордонних справах республіканець Майкл МакКол у неділю також припустив, що цього тижня може бути розглянуто окремий законопроєкт про допомогу Ізраїлю, тоді як допомога іншим країнам, які перебувають у конфлікті, надаватиметься окремо.

"Ми матимемо це як окремий законопроєкт в залі Палати представників цього тижня. Але ми не можемо забувати про інших супротивників, пов’язаних з Іраном, які спричиняють проблеми в Ізраїлі, а також про Росію, Україну та Європу, а також загрозу Китаю для Тихого океану" , - сказав МакКол в інтерв’ю Fox News.

Раніше цього місяця дев'ять сенаторів-республіканців у спільному листі до лідерів в Сенаті закликали до того, щоб будь-яку додаткову допомогу США Ізраїлю та Україні виносити та голосування окремо. Автори листа стверджують, що об’єднання законодавства у спільний пакет допомоги може створити політичні ускладнення та завадити підтримці, яка потрібна Ізраїлю. Інший сенатор-республіканець Ліндсі Грем висловлювався за затвердження об'єднаного пакета, зокрема через сумніви в тому, що демократи, яким належить більшість в Сенаті, погодяться відокремити пакети.