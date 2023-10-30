В РФ ищут "доказательства" причастности Украины к антисемитским погромам в Дагестане – СМИ

Глава Дагестана Сергей Меликов осудил беспорядки с поиском евреев в аэропорту Махачкалы, но заявил, что призывы к ним исходили из Украины. По данным Gulagu.net, ФСБ РФ будет указывать на "украинский след" в антисемитских погромах в Дагестане, сообщает Украинская правда.

Глава Дагестана (субъект Российской Федерации) назвал беспорядки в аэропорту Махачкалы "грубым нарушением закона" и обвинил их участников в том, что они "воткнули нож" в спину тем, кто "отдал жизнь за безопасность Родины" и "борется с нацистами", воюя в Украине.

По словам Меликова, все жители Дагестана сопереживают "жертвам действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине".

Позднее Меликов заявил, что ситуацию в республике пытались дестабилизировать "противники нашей страны" из-за рубежа.

Он упомянул телеграм-канал "Утро Дагестана", в котором жителей республики призывали выходить на несанкционированные акции.

"Сегодня мы получили абсолютно достоверную информацию о том, что канал „Утро Дагестана" администрируется и регулируется с территории Украины – предателями, бандеровцами" , – заявил Меликов.

Источник Gulagu.net в Федеральной службе безопасности РФ (ФСБ) сообщил, что Вторая служба (Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом – ред.) по распоряжению первого заместителя директора прямо ночью готовит рапорты и спецдонесения о якобы "украинском следе" в антисемитских погромах в Дагестане.

По данным этого источника, ночью и утром 30 октября планировались обыски по месту проживания организаторов и участников погрома, где должны "найти" улики о якобы причастности сотрудников ГУР, СБУ и связанных с ними лиц.

Оперативникам поставили задачу "подтвердить" финансирование акции украинской стороной, чтобы уже утром директор ФСБ Александр Бортников или президент Владимир Путин могли объявить о "раскрытии заговора" и о том, что в антисемитизме и погромах виноваты "нацисты из Киева", а никак не дагестанцы, агрессивная российская пропаганда и Путин.

Сообщается также, что внутри силового блока начался раскол, ряд генералов крайне недовольны слабостью и нерешительностью Москвы, а в Кремле готовят списки для отставки ряда генералов, так как второй раз за год после мятежа "вагнеровцев" спецслужбы РФ утратили контроль над событиями.