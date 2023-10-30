У РФ шукають "докази" причетності України до антисемітських погромів у Дагестані – ЗМІ

Голова Дагестану Сергій Меліков засудив заворушення з пошуком євреїв в аеропорту Махачкали, але заявив, що заклики до них виходили з України. За даними Gulagu.net, ФСБ РФ буде вказувати на "український слід" в антисемітських погромах у Дагестані, повідомляє Українська правда.

Голова Дагестану (суб'єкт Російської Федерації) назвав заворушення в аеропорту Махачкали "грубим порушенням закону" і звинуватив їхніх учасників у тому, що вони "встромили ніж" у спину тим, хто "віддав життя за безпеку Батьківщини" і "бореться з нацистами", воюючи в Україні.

За словами Мелікова, всі жителі Дагестану співпереживають "жертвам дій неправедних людей і політиків і моляться за мир у Палестині".

Пізніше Меліков заявив, що ситуацію в республіці намагалися дестабілізувати "противники нашої країни" з-за кордону.

Він згадав телеграм-канал "Утро Дагестана", у якому жителів республіки закликали виходити на несанкціоновані акції.

"Сьогодні ми отримали абсолютно достовірну інформацію про те, що канал "Утро Дагестана" адмініструється і регулюється з території України – зрадниками, бандерівцями" , – заявив Меліков.

Джерело Gulagu.net у Федеральній службі безпеки РФ (ФСБ) повідомило, що Друга служба (Служба з захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом – ред.) за розпорядженням першого заступника директора прямо вночі готує рапорти і спецдонесення про нібито "український слід" в антисемітських погромах у Дагестані.

За даними цього джерела, вночі та вранці 30 жовтня планували обшуки за місцем проживання організаторів та учасників погрому, де мали "знайти" докази про нібито причетність співробітників ГУР, СБУ та пов'язаних із ними осіб.

Оперативникам поставили завдання "підтвердити" фінансування акції українською стороною, щоб уже вранці директор ФСБ Олександр Бортніков або президент Володимир Путін могли оголосити про "розкриття змови" і про те, що в антисемітизмі та погромах винні "нацисти з Києва", а аж ніяк не дагестанці, агресивна російська пропаганда і Путін.

Повідомляється також, що всередині силового блоку почався розкол, низка генералів вкрай незадоволені слабкістю і нерішучістю Москви, а в Кремлі готують списки для відставки деяких генералів, оскільки вдруге за рік після заколоту "вагнерівців" спецслужби РФ втратили контроль над подіями.