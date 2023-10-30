Германия хочет получать газ из Нигерии – Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что его страна стремится импортировать природный газ из Нигерии, сообщает Экономическая правда.

Сейчас Германия импортирует большое количество сырой нефти из Нигерии, но не импортирует газ.

Шольц решил уделять Африке значительно больше внимания, чем немецкие лидеры в прошлом, стремясь расширить и диверсифицировать международные отношения страны и уменьшить зависимость от отдельных государств. Это произошло на фоне чрезмерной зависимости Германии от дешевого импорта российского газа в прошлом.

Импорт российской нефти и природного газа упал с 2,2 миллиарда евро в феврале 2022 года до лишь 4,2 миллиона евро через год.

В январе этого года немецкий министр финансов Кристиан Линднер объявил, что Германия больше не зависит от российского импорта энергоносителей.