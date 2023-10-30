Німеччина хоче отримувати газ з Нігерії – Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів, що його країна прагне імпортувати природний газ з Нігерії, повідомляє Економічна правда.

Зараз Німеччина імпортує велику кількість сирої нафти з Нігерії, але не імпортує газ.

Шольц вирішив приділяти Африці значно більше уваги, ніж німецькі лідери в минулому, прагнучи розширити та диверсифікувати міжнародні відносини країни та зменшити залежність від окремих держав. Це відбулось на тлі надмірної залежності Німеччини від дешевого імпорту російського газу у минулому.

Імпорт російської нафти та природного газу впав з 2,2 мільярда євро в лютому 2022 року до лише 4,2 мільйона євро через рік, падіння склало 99,8%.

У січні цього року німецький міністр фінансів Крістіан Лінднер оголосив, що Німеччина більше не залежить від російського імпорту енергоносіїв.