Посол Израиля назвал Украину "самой произраильской" в Европе

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский подчеркнул широкую поддержку, которую получил Израиль в Украине с начала войны против ХАМАС и отметил правительство и украинцев за однозначное осуждение ХАМАС, сообщает Укринформ.

"Мы сотрудничаем с разными членами Рады, украинского парламента, с целью продвижения декларации, которая признает ХАМАС террористической организацией. Учитывая тот факт, что более 20 украинских граждан погибли, а двое находятся в заложниках, существует большая вероятность того, что Украина примет решение официально признать ХАМАС и, возможно, Хезболла террористическими организациями" , - заявил Бродский.

Он также отметил, что Украина - одна из немногих стран Европы, где не было больших демонстраций в поддержку палестинцев или ХАМАС. Посол добавил, что Израиль не отказывал Президенту Украины Владимиру Зеленскому в визите и подчеркнул, что от Украины не было официального запроса по поводу визита.

"В Украину были отправлены сообщения о том, что он может приехать в Израиль в любое время, и я думаю, что он скоро приедет. Дата еще не назначена, но он желанный гость в Израиле, и я верю, что визит состоится" , – заявил посол.

Бродский сказал, что Украина должна понять, почему раньше Израиль не оказывал военную помощь и отказал в просьбе предоставить систему "Железный купол".

"Сегодня они понимают, что мы не могли и не можем отдать даже один "Железный купол", потому что все наши системы обороны и перехватчики нужны нам самим. С самого начала войны здесь, в Украине, мы отмечали, что сидим на пороховой бочке на Ближнем Востоке. Это не было достаточно очевидным для кого-то в Украине, так что сейчас это, безусловно, гораздо понятнее" , - сказал посол.

Бродский также рассказал, что получал от украинцев предложения оказать помощь и приехать в Израиль, чтобы помочь с лечением раненых израильтян.