Посол Ізраїлю назвав Україну "найбільш проізраїльською" в Європі

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський підкреслив широку підтримку, яку Ізраїль отримав в Україні з початку війни проти ХАМАС та відзначив уряд та українців за однозначне засудження ХАМАС, повідомляє Укрінформ.

"Ми співпрацюємо з різними членами Ради, українського парламенту, з метою просування декларації, яка визнає ХАМАС терористичною організацією. Враховуючи той факт, що понад 20 українських громадян загинули, а двоє перебувають у заручниках, існує велика ймовірність того, що Україна прийме рішення офіційно визнати ХАМАС і, можливо, Хезболлу терористичними організаціями" , - заявив Бродський.

Він також зазначив, що Україна є однією з небагатьох країн Європи, де не було великих демонстрацій на підтримку палестинців або ХАМАС. Посол додав, що Ізраїль не відмовляв Президенту України Володимиру Зеленському у візиті, і наголосив, що від України не було офіційного запиту щодо візиту.

"В Україну були надіслані повідомлення про те, що він може приїхати до Ізраїлю в будь-який час, і я думаю, що він скоро приїде. Дата ще не призначена, але він бажаний гість в Ізраїлі, і я вірю, що візит відбудеться" , - заявив посол.

Бродський сказав, що Україна має зрозуміти, чому раніше Ізраїль не надавав військову допомогу і відмовив у проханні надати систему "Залізний купол".

"Сьогодні вони розуміють, що ми не могли і не можемо віддати навіть один "Залізний купол", тому що всі наші системи оборони і перехоплювачі потрібні нам самим. З самого початку війни тут, в Україні, ми наголошували, що сидимо на пороховій бочці на Близькому Сході. Це не було достатньо очевидним для когось в Україні, то зараз це, безумовно, набагато зрозуміліше" , - сказав посол.

Бродський також розповів, що отримував від українців пропозиції надати допомогу і приїхати до Ізраїлю, щоб допомогти з лікуванням поранених ізраїльтян.