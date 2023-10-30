В Крыму ночью атаковали базу ПВО окупантов – Astra

Во временно оккупированном Крыму был атакован российский ракетно-зенитный полк противовоздушных сил рядом с н.п. Оленевка на западе полуострова. Об этом сообщает Telegram-канал Astra, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

По данным источников издания, около трех часов ночи была совершена ракетная атака по этой базе российских оккупантов - удар был нанесен по месту дислокации ракетно-зенитного полка ПВО Минобороны РФ.

Утверждается, что ранения получили 17 российских военнослужащих, а также были повреждены пять автомобилей, и одна из машин уже не подлежит восстановлению.

Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире национального телемарафона не подтвердил, но и не опроверг данные об атаке на базу ПВО РФ в оккупированном Крыму этой ночью. Офицер призвал дождаться официальных сообщений на этот счет.

"Следует дождаться официальных сообщений по этому поводу. Что касается непосредственно так называемого Крымского моста, то РФ его перекрывает из-за любой опасности, когда они ее видят. Здесь ничего нового мы не увидим" , - говорит он.

Также Плетенчук добавил, что по поводу боевого применения - "следует все же дождаться официальных сообщений на эту тему".

Ранее утром в понедельник, 30 октября, в крымских Телеграм-каналах и пабликах стали сообщать о громких залпах в районе оккупированного Севастополя, а также о перекрытии бухты в связи с взрывами.

Позже также стало известно, что Крымский мост тоже перекрыт.

Также сообщалось, что оккупационный "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев объяснил дым в бухте якобы "табельной маскировкой", которую используют российские захватчики. А ночью он также рассказывал, что Черноморский флот РФ стрелял по якобы украинским БПЛА.