У Криму вночі атакували базу ППО окупантів – Astra

У тимчасово окупованому Криму атакували російський ракетно-зенітний полк протиповітряних сил поруч із н.п. Оленівка на заході півострова.﻿ Про це повідомляє Telegram-канал Astra, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

За даними джерел видання, близько третьої години ночі було здійснено ракетну атаку по цій базі російських окупантів - удар було завдано по місцю дислокації ракетно-зенітного полку ППО Міноборони РФ.

Стверджується, що поранення отримали 17 російських військовослужбовців, а також пошкоджено п'ять автомобілів, і одна з машин уже не підлягає відновленню.

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі національного телемарафона не підтведив, але і не спростував дані про атаку на базу ППО РФ в окупованому Криму цієї ночі. Офіцер закликав дочекатися офіційних повідомлень з цього приводу.

"Слід дочекатися офіційних повідомлень з цього приводу. Що стосується безпосередньо так званого Кримського мосту, то РФ його перекриває за будь-якої небезпеки, коли вони її вбачають. Тут нічого нового ми не побачимо" , - каже він.

Також Плетенчук додав, що щодо бойового застосування - "слід все ж таки дочекатися офіційних повідомлень на цю тему".

Раніше вранці у понеділок, 30 жовтня, у кримських Телеграм-каналах і пабліках стали повідомляти про гучні залпи в районі окупованого Севастополя, а також про перекриття бухти через вибухи.

Також повідомлялося, що окупаційний "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв пояснив дим у бухті нібито "табельним маскуванням", яке використовують російські загарбники. А вночі він також розповідав, що Чорноморський флот РФ стріляв по нібито українських БПЛА.