Удар по терминалу "Новой почты" на Харьковщине: количество погибших возросло

В результате удара РФ по терминалу "Новой почты" в Харьковской области уже 7 погибших - один из госпитализированных пострадавших скончался.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Мужчина 25 лет, который был госпитализирован в медицинское учреждение в результате удара оккупантов по терминалу "Новой почты", сегодня утром скончался в больнице" , – говорится в сообщении.

По состоянию на 30 октября, в результате атаки погибли 7 человек. Еще 12 – проходят лечение, из них двое – в реанимации.