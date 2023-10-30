Удар по терміналу "Нової пошти" на Харківщині: кількість загиблих зросла
Внаслідок удару РФ по терміналу "Нової пошти" в Харківській області вже 7 загиблих – один з госпіталізованих постраждалих помер.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Чоловік 25 років, який був госпіталізований до медичного закладу внаслідок удару окупантів по терміналу "Нової пошти", сьогодні вранці помер у лікарні", – йдеться в повідомленні.
Станом на 30 жовтня, внаслідок атаки загинуло 7 людей. Ще 12 - проходять лікування, з них двоє – в реанімації.