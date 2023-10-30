Утром РФ атаковала ракетами Одесщину, есть пострадавшие – ОВА
Утром 30 октября россияне атаковали Одесскую область ракетами. Целью оккупантов был судоремонтный завод в Одесском районе.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
"В результате атаки возник пожар, который оперативно ликвидировали наши спасатели. Повреждены административное здание и техника предприятия", – говорится в сообщении.
По данным ОВА, пострадали два человека – мужчина 1961 г.р. и женщина 1966 г.р. Их в состоянии средней тяжести доставили в больницу. Раненым оказывается необходимая медицинская помощь.