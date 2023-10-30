Уранці РФ атакувала ракетами Одещину, є постраждалі – ОВА
Уранці 30 жовтня росіяни атакували Одеську область ракетами. Ціллю окупантів був судноремонтний завод в Одеському районі.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Внаслідок атаки виникла пожежа, яку оперативно ліквідували наші рятувальники. Пошкоджено адміністративну будівлю та техніку підприємства", – йдеться в повідомленні.
За даними ОВА, постраждали двоє людей – чоловік 1961 р.н. та жінка 1966 р.н. Їх у стані середньої тяжкості доставили до лікарні. Пораненим надається необхідна медична допомога.