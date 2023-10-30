Кулеба назвал результаты встречи на Мальте по "формуле мира"

Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что встреча советников на Мальте продемонстрировала широкую поддержку Украины государствами мира на фоне обострения на Ближнем Востоке.

Министр отметил, как за полгода выросла вовлеченность государств мира в обсуждение так называемой "формулы мира" президента Владимира Зеленского.

"15 государств участвовали в переговорах в Копенгагене в июне, 42 – в августе в Джидде, а сейчас на Мальте удалось собрать уже 66 государств и международных организаций" , – перечислил он.

По словам Кулебы, эта дипломатическая математика важна как минимум по двум причинам.

В частности, отметил он, за эти полгода из инфополя исчезли многочисленные "мирные" инициативы, которые предлагали Украине то отказаться от территорий, то что-то обменять, то еще какие-то неприемлемые вещи.

"Сейчас в центре всех дискуссий – справедливая и честная украинская формула, которая полностью соответствует принципам Устава ООН и ключевых резолюций Генассамблеи. И это первый, очень конкретный результат формулы" , – написал министр.

"Второй: встреча на Мальте очень вовремя разрушает два мифа: 1) миф о падении внимания к Украине на фоне событий на Ближнем Востоке и 2) миф о потере Украиной поддержки т.н. "Глобального юга". Количество участников возросло, как и количество стран из-за пределов Европы и Северной Америки" , – пояснил он.

По словам министра, в формуле есть место для всех, но нет места для псевдопацифизма.