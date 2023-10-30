Кулеба назвав результати зустрічі на Мальті щодо "формули миру"

Глава МЗС Дмитро Кулеба вважає, що зустріч радників на Мальті продемонструвала широку підтримку України державами світу на тлі загострення на Близькому Сході.

Міністр відзначив, як за пів року зросла залученість держав світу в обговорення так званої "формули миру" президента Володимира Зеленського.

"15 держав брали участь в переговорах у Копенгагені в червні, 42 — в серпні у Джидді, а зараз на Мальті вдалося зібрати вже 66 держав і міжнародних організацій" , – перерахував він.

За словами Кулеби, ця дипломатична математика важлива щонайменше з двох причин.

Зокрема, зазначив він, за ці пів року з інфополя зникли численні "мирні" ініціативи, які пропонували Україні то відмовитися від територій, то щось обміняти, то ще якісь неприйнятні речі.

"Нині в центрі всіх дискусій — справедлива та чесна українська формула, які повністю відповідає принципам Статуту ООН і ключових резолюцій Генасамблеї. І це перший, дуже конкретний результат формули" , – написав міністр.

"Другий: зустріч на Мальті дуже вчасно руйнує два міфи: 1) міф про падіння уваги до України на тлі подій на Близькому Сході та 2) міф про втрату Україною підтримки т.зв. "Глобального півдня". Кількість учасників зросла, як і кількість країн з-поза меж Європи та Північної Америки" , – пояснив він.

За словами міністра, у формулі є місце для всіх, але немає місця для псевдопацифізму.