В Воздушных силах рассчитывают получить F-16 весной

Первые истребители F-16, вероятно, появятся в Украине весной 2024 года. При этом хватило б около 150 самолетов, чтобы эффективно защитить воздушное пространство страны. Об этом заявил спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Даты каждый чиновник в Европе или в США, лидер мнений или чиновник озвучивает. И у всех разные даты. Мы опираемся пока что на весну, ведь если начался процесс тренировки наших пилотов уже с авиационными инструкторами, то в принципе, думаю, можно рассчитывать на те, заявления, сделанные украинской властью" , - сказал Игнат.

При этом Игнат не скрывает, что Украина хочет получить самолеты-истребители "как можно скорее, а скорее F-16 не получится получить ничего".

"Поэтому ждем с нетерпением наших летчиков с обучения. Процесс обучения действительно непростой, подготовка инфраструктуры не проста, подготовка инженеров также не проста" , - отметил спикер.

Как отметил Игнат, в целом полторы сотни современных истребителей могли бы позволить эффективно защищать воздушное пространство Украины.