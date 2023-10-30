У Повітряних силах розраховують отримати F-16 навесні

Перші винищувачі F-16, ймовірно, з'являться в Україні навесні 2024 року. При цьому вистачило б близько 150 літаків, щоб ефективно захистити повітряний простір країни. Про це заявив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Дати кожний чиновник у Європі чи в США, лідер думок чи урядовець озвучує. І в усіх різні дати. Ми поки що опираємося на весну, адже, якщо розпочався процес тренування наших пілотів уже з авіаційними інструкторами, то в принципі, думаю, можна розраховувати на ті заяви, які зробила українська влада" , - сказав Ігнат.

При цьому Ігнат не приховує, що Україна хоче отримати літаки-инищувачі "якомога швидше, а швидше за F-16 не вийде отримати нічого".

"Тому чекаємо з нетерпінням наших льотчиків з навчання. Процес навчання дійсно є непростим, підготовка інфраструктури не є простою, підготовка інженерів також не є простою", - зауважив речник.

Як зазначив Ігнат, загалом півтори сотні сучасних винищувачів могли б дозволити ефективно захищати повітряний простір України.