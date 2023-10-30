Федоров заявил об увеличении производства дронов более чем в 100 раз

В Украине более чем в 100 раз увеличено производство и количество дронов по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

"Нужно понимать, что это война технологий. Сегодня дроны, РЭБ, защита нашей техники от дронов врага, системы ситуационной осведомленности, спутниковая связь - это важные компоненты технологической войны. Здесь нужна максимальная дерегуляция, открытие рынков, для того чтобы бизнес мог получить контракты, создавать продукты, масштабировать производство" , - сказал Федоров.

Он напомнил, что в Украине был создан пилотный проект "Армия дронов". Также были приняты десятки постановлений, законов, дерегулировано это направление и увеличено финансирование.

"И если сравнивать этот год и прошлый год, то более чем в 100 раз увеличено производство и количество дронов, наши Вооруженные силы, вообще все Силы обороны, получат до конца года" , - отметил министр.

Федоров также рассказал, что в приложении "Дія" открыли направление военных проектов и сегодня они активно инкорпорируются. Сейчас уже более 40 производителей БПЛА инкорпорировались в "Дію".