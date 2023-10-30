Федоров заявив про збільшення виробництва дронів у понад 100 разів

В Україні більш ніж в 100 разів збільшено виробництво та кількість дронів порівняно з минулим роком. Про це заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"Потрібно розуміти, що це війна технологій. Сьогодні дрони, РЕБ, захист нашої техніки від дронів ворога, системи ситуаційної обізнаності, супутниковий зв'язок - це важливі компоненти технологічної війни. Тут потрібна максимальна дерегуляція, відкриття ринків, для того, щоб бізнес міг отримати контракти, створювати продукти, масштабувати виробництво" , - сказав Федоров.

Він нагадав, що в Україні створили пілотний проєкт "Армія дронів". Також було прийнято десятки постанов, законів, дерегульовано цей напрямок та збільшено фінансування.

"І якщо порівнювати цей рік і минули й рік, то більше ніж в 100 разів збільшено виробництво та кількість дронів, які наші Збройні сили, взагалі всі Сили оборони, отримають до кінця року" , - зазначив міністр.

Федоров також розповів, що у застосунку "Дія" відкрили напрямок військових проектів і сьогодні вони активно інкорпоруються. Наразі вже більш ніж 40 виробників БПЛА інкорпорувалися в "Дію".