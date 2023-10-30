Израильские танки перерезали ключевой путь в Газе – СМИ
Утром 30 октября израильские танки добрались до окрестностей города Газа и перерезали ключевую дорогу Палестины с севера на юг. Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на военного корреспондента Эмануэля Фабиана, сообщает Украинская правда.
По словам очевидцев, танки были замечены в районе Зайтун.
По словам военного корреспондента Эмануэля Фабиана, на видео - танк ЦАХАЛа атакует машину на дороге Салах-ад-Дин вблизи города Газа.
Дорога Салах ад-Дин - главная автомагистраль Сектора Газа, соединяющая территорию от КПП Рафах на юге до КПП Эрез на севере. Дорога названа в честь мусульманского полководца 12-го века.