Израильские танки перерезали ключевой путь в Газе – СМИ

Утром 30 октября израильские танки добрались до окрестностей города Газа и перерезали ключевую дорогу Палестины с севера на юг. Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на военного корреспондента Эмануэля Фабиана, сообщает Украинская правда.

По словам очевидцев, танки были замечены в районе Зайтун.

По словам военного корреспондента Эмануэля Фабиана, на видео - танк ЦАХАЛа атакует машину на дороге Салах-ад-Дин вблизи города Газа.

Footage shows IDF tanks striking a suspicious vehicle on Salah a-Din road near Gaza City. pic.twitter.com/TtFR9mrMwk — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 30, 2023

Дорога Салах ад-Дин - главная автомагистраль Сектора Газа, соединяющая территорию от КПП Рафах на юге до КПП Эрез на севере. Дорога названа в честь мусульманского полководца 12-го века.