Ізраїльські танки перерізали ключову дорогу в Газі – ЗМІ

Вранці 30 жовтня ізраїльські танки дістались околиць міста Газа і перерізали ключову дорогу Палестини з півночі на південь. Про це пише The Times of Israel із посиланням на військового кореспондента Емануеля Фабіана та очевидців, повідомляє Українська правда.

Очевидці повідомляють, що танки були помічені в районі Зайтун.

За словами військового кореспондента Емануеля Фабіана, на відео – танк ЦАХАЛу атакує автівку на дорозі Салах-ад-Дін поблизу міста Газа.

Footage shows IDF tanks striking a suspicious vehicle on Salah a-Din road near Gaza City. pic.twitter.com/TtFR9mrMwk — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 30, 2023

Дорога Салах ад-Дін – головна автомагістраль Сектору Гази, що з’єднує територію від КПП Рафах на півдні до КПП Ерез на півночі. Дорога названа на честь мусульманського полководця 12-го століття.