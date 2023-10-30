Британская разведка прокомментировала попытки РФ привлечь женщин к войне

Поддерживаемая государством российская частная военная компания (ЧВК) впервые целенаправленно пытается вербовать женщин на боевые задачи в Украине. Это подтвердили в британском Минобороны в понедельник в очередном разведывательном обзоре о войне в Украине, сообщает Европейская правда.

Согласно обзору, недавно в социальных сетях появились объявления, которые призывали женщин присоединиться к батальону "Борз", входящему в состав российской ЧВК "Редут". Их агитировали работать снайперами и операторами беспилотных летательных аппаратов, сообщали ранее российские СМИ.

"Редут", вероятно, напрямую финансирует Главное разведывательное управление России, подчеркнули британские аналитики.

В марте 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Украине воюют 1100 женщин, что составляет лишь около 0,3% личного состава Вооруженных сил России.

Пока непонятно, будут ли официальные российские войска пытаться следовать примеру ЧВК и предоставлять женщинам больше боевых ролей.

Сейчас российские женщины редко участвуют в боевых действиях на передовой в Украине, однако в советских войсках во время Второй мировой войны существовала сильная традиция участия женщин-снайперов и других женских подразделений в боевых действиях.