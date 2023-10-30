Британська розвідка прокоментувала спроби РФ залучити жінок на війну

Підтримувана державою російська приватна військова компанія (ПВК) вперше цілеспрямовано намагається завербувати жінок на бойові завдання в Україні. Це підтвердили у британському Міноборони в понеділок у черговому розвідувальному огляді про війну в Україні, повідомляє Європейська правда.

Згідно з оглядом, нещодавно у соціальних мережах з’явилися оголошення, які закликали жінок приєднатися до батальйону "Борз", що входить до складу російської ПВК "Редут". Їх агітували працювати снайперками та операторками безпілотних літальних апаратів, повідомляли раніше російські ЗМІ.

"Редут", ймовірно, безпосередньо фінансує Головне розвідувальне управління Росії, підкреслили британські аналітики.

У березні 2023 року міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що в Україні воюють 1100 жінок, що становить лише близько 0,3% особового складу Збройних сил Росії.

Наразі незрозуміло, чи намагатимуться офіційні російські війська наслідувати приклад ПВК і надавати жінкам більше бойових ролей.

Нині російські жінки рідко беруть участь у бойових діях на передовій в Україні, однак у радянських військах під час Другої світової війни існувала сильна традиція участі жінок-снайперок та інших жіночих підрозділів у бойових діях.