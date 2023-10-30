Оккупанты подтягивают войска к Авдеевке, возможны новые штурмы - МВА
Оккупанты перегруппировываются под Авдеевкой. В ближайшие дни ожидается новая волна штурмов. Об этом рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, сообщает Эспрессо TV.
"Все без изменений, ситуация под Авдеевкой сложная. Враг давит, пытается штурмовать позиции. Сейчас в большинстве своем оккупанты проводят активности своей пехотой, идет перегруппировка с их стороны. Они подтягивают много техники, опрокидывают личный состав по другим направлениям. Мы понимаем, что в ближайшие дни будет новая волна", - сообщил Барабаш.
Он рассказал о ситуации с Авдеевским терриконом.
"Террикон - серая зона. Сейчас очень много средств разведки, которые позволяют контролировать очень большие площади и дороги. Если бы ВСУ находились на этом терриконе, были бы постоянно под обстрелами артиллерии. В принципе, это то, что мы сейчас делаем. Оккупанты туда лезут, мы их уничтожаем, все очень просто", – добавил Барабаш.