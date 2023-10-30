Оккупанты подтягивают войска к Авдеевке, возможны новые штурмы - МВА

Оккупанты перегруппировываются под Авдеевкой. В ближайшие дни ожидается новая волна штурмов. Об этом рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, сообщает Эспрессо TV.

"Все без изменений, ситуация под Авдеевкой сложная. Враг давит, пытается штурмовать позиции. Сейчас в большинстве своем оккупанты проводят активности своей пехотой, идет перегруппировка с их стороны. Они подтягивают много техники, опрокидывают личный состав по другим направлениям. Мы понимаем, что в ближайшие дни будет новая волна" , - сообщил Барабаш.

Он рассказал о ситуации с Авдеевским терриконом.