Окупанти підтягують війська до Авдіївки, можливі нові штурми – МВА

Окупанти перегруповуються під Авдіївкою. Найближчими днями очікується нова хвиля штурмів. Про це розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, повідомляє Еспресо TV.

"Все без змін, ситуація під Авдіївкою складна. Ворог тисне, намагається штурмувати позиції. Зараз здебільшого окупанти проводять активності своєю піхотою, йде перегрупування з їхнього боку. Вони підтягують багато техніки, перекидають особовий склад з інших напрямків. Ми розуміємо, що найближчими днями буде нова хвиля" , - повідомив Барабаш.

Він розповів про ситуацію з Авдіївським териконом.