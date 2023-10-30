В Севастополе объявили воздушную тревогу, Керченский мост перекрыли

В 11:22 во временно оккупированном Севастополе начала раздаваться воздушная тревога, оккупанты сразу же перекрыли Крымский мост, сообщает Украинская правда.

Оккупационный "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев опубликовал в соцсети сообщения о воздушной тревоге с рекомендациями закрыть окна, перекрыть воду, выключить газ и свет и либо идти в укрытие, либо спрятаться в доме за несущей стеной.

Также оккупанты сообщили, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.