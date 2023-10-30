У Севастополі оголосили повітряну тривогу, Керченський міст перекрили

Об 11:22 у тимчасово окупованому Севастополі почала лунати повітряна тривога, окупанти відразу ж перекрили Кримський міст, повідомляє Українська правда.

Окупаційний "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв опублікував у соцмережі повідомлення про повітряну тривогу з рекомендаціями закрити вікна, перекрити воду, вимкнути газ і світло і або йти в укриття, або сховатися в будинку за несучою стіною.

Також окупанти повідомили, що рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито.