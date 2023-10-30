Министерство иностранных дел Израиля подтвердило гибель 23-летней гражданки Германии Шани Лук, которую боевики ХАМАС взяли в заложники и издевались над ней, сообщает Укринформ.

"С глубокой грустью сообщаем, что тело 23-летней немецко-израильской гражданки Шани Лук было найдено и идентифицировано. Шани, который террористы ХАМАС похитили с музыкального фестиваля, пытали и возили Газой, пережила непостижимые ужасы" , - говорится в сообщении МИД.

Ранее мать Шани – Рикарда Лук заявила, что израильские военные проинформировали ее о смерти дочери.

"К сожалению, вчера мы получили известие о том, что моей дочери больше нет в живых" , – сказала она.

Были удалены к подметке, что в течении 23 лет назад Герман-Исраэль Shani Luk был основан и идентифицирован.



Shani, который был озорным от музыкального фестиваля и тортурировал и попал в окрестностях Газа, Хама terrorists, experimented unfathomable horrors.



Ваши мысли и пользователи с… pic.twitter.com/prvcHPOif3 — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 30, 2023

Шани была одной из посетительниц музыкального фестиваля Supernova в пустыне Негев недалеко от сектора Газа. Девушка исчезла после вторжения боевиков ХАМАС на территорию Израиля 7 октября. В соцсетях появилось видео, на котором террористы возили в кузове машины раздетую до нижнего белья лежавшую без сознания девушку лицом вниз и с признаками травм. Родные Шани узнали ее на видео по татуировке на ноге.

Позже Рикарда Лук сообщила, что девушка якобы находилась в больнице в секторе Газа в тяжелом состоянии.