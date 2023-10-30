Израиль подтвердил гибель 23-летней заложницы ХАМАС
Министерство иностранных дел Израиля подтвердило гибель 23-летней гражданки Германии Шани Лук, которую боевики ХАМАС взяли в заложники и издевались над ней, сообщает Укринформ.
"С глубокой грустью сообщаем, что тело 23-летней немецко-израильской гражданки Шани Лук было найдено и идентифицировано. Шани, который террористы ХАМАС похитили с музыкального фестиваля, пытали и возили Газой, пережила непостижимые ужасы", - говорится в сообщении МИД.
Ранее мать Шани – Рикарда Лук заявила, что израильские военные проинформировали ее о смерти дочери.
"К сожалению, вчера мы получили известие о том, что моей дочери больше нет в живых", – сказала она.
Шани была одной из посетительниц музыкального фестиваля Supernova в пустыне Негев недалеко от сектора Газа. Девушка исчезла после вторжения боевиков ХАМАС на территорию Израиля 7 октября. В соцсетях появилось видео, на котором террористы возили в кузове машины раздетую до нижнего белья лежавшую без сознания девушку лицом вниз и с признаками травм. Родные Шани узнали ее на видео по татуировке на ноге.
Позже Рикарда Лук сообщила, что девушка якобы находилась в больнице в секторе Газа в тяжелом состоянии.