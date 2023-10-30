Ізраїль підтвердив загибель 23-річної заручниці ХАМАСу

Міністерство закордонних справ Ізраїлю підтвердило загибель 23-річної громадянки Німеччини Шані Лук, яку бойовики ХАМАС взяли в заручники та знущалися з неї, повідомляє Укрінформ.

"З глибоким сумом повідомляємо, що тіло 23-річної німецько-ізраїльської громадянки Шані Лук було знайдено та ідентифіковано. Шані, яку терористи ХАМАС викрали з музичного фестивалю, катували й возили Газою, пережила незбагненні жахи" , - йдеться у дописі МЗС Ізраїлю.

Раніше мати Шані - Рікарда Лук заявила, що ізраїльські військові поінформували її про смерть доньки.

"На жаль, вчора ми отримали звістку про те, що моєї доньки більше немає в живих" , – сказала вона.

We are devastated to share that the body of 23 year old German-Israeli Shani Luk was found and identified.



Shani who was kidnapped from a music festival and tortured and paraded around Gaza by Hamas terrorists, experienced unfathomable horrors.



Our thoughts and prayer are with… pic.twitter.com/prvcHPOif3 — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 30, 2023

Шані була однією з відвідувачок музичного фестивалю Supernova у пустелі Негев неподалік сектору Гази. Дівчина зникла після вторгнення бойовиків ХАМАСу на територію Ізраїлю 7 жовтня. У соцмережах з'явилося відео, на якому терористи возили в кузові машини роздягнену до спідньої білизни дівчину, яка лежала непритомна, обличчям вниз і з ознаками травм. Рідні Шані впізнали її на відео за татуюванням на нозі.

Пізніше Рікарда Лук повідомила, що дівчина нібито перебувала в лікарні в секторі Гази у важкому стані.