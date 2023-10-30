Ізраїль підтвердив загибель 23-річної заручниці ХАМАСу
Міністерство закордонних справ Ізраїлю підтвердило загибель 23-річної громадянки Німеччини Шані Лук, яку бойовики ХАМАС взяли в заручники та знущалися з неї, повідомляє Укрінформ.
"З глибоким сумом повідомляємо, що тіло 23-річної німецько-ізраїльської громадянки Шані Лук було знайдено та ідентифіковано. Шані, яку терористи ХАМАС викрали з музичного фестивалю, катували й возили Газою, пережила незбагненні жахи", - йдеться у дописі МЗС Ізраїлю.
Раніше мати Шані - Рікарда Лук заявила, що ізраїльські військові поінформували її про смерть доньки.
"На жаль, вчора ми отримали звістку про те, що моєї доньки більше немає в живих", – сказала вона.
Шані була однією з відвідувачок музичного фестивалю Supernova у пустелі Негев неподалік сектору Гази. Дівчина зникла після вторгнення бойовиків ХАМАСу на територію Ізраїлю 7 жовтня. У соцмережах з'явилося відео, на якому терористи возили в кузові машини роздягнену до спідньої білизни дівчину, яка лежала непритомна, обличчям вниз і з ознаками травм. Рідні Шані впізнали її на відео за татуюванням на нозі.
Пізніше Рікарда Лук повідомила, що дівчина нібито перебувала в лікарні в секторі Гази у важкому стані.