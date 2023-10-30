Китай прокомментировал отсутствие на встрече по "формуле мира"

Хотя китайский представитель не принимал участия в третьем мирном саммите по Украине на Мальте, Китай продолжит по-своему способствовать мирным переговорам и работать над политическим урегулированием "украинского кризиса". Об этом заявил спикер МИД КНР Ван Вэньбин, сообщает Укринформ.

"Позиция Китая относительно "кризиса в Украине" последовательная и четкая. Мы всегда играем конструктивную роль для прекращения огня и политического урегулирования кризиса" , – сказал Ван в ответ на вопрос, связано ли отсутствие китайского представителя на встрече по поводу украинской формулы мира на Мальте с нежеланием Пекина играть активную роль в поиске путей прекращения российско-украинской войны.

"Китай будет продолжать по-своему способствовать мирным переговорам и работать над политическим урегулированием кризиса" , – заявил дипломат.

При этом представитель дипведомства не объяснил причин отсутствия представителя Китая на Мальте, хотя на предыдущем саммите в Саудовской Аравии Китай представлял спецпредставитель правительства Ли Хуэй.

Как сообщалось, 28-29 октября на Мальте состоялся третий мирный саммит по Украине с лидерами стран Глобального Юга на уровне советников по внешней политике и национальной безопасности.

В ходе международных консультаций по ключевым принципам мира в Украине и в мире было обсуждено проведение Глобального саммита мира на уровне глав государств и правительств.

Китай не принимал участия в первых переговорах по украинской Формуле мира в июне в Копенгагене, однако в августе на встрече в Джидде был спецпредставитель правительства Китая по Евразии Ли Хуэй.