Китай прокоментував відсутність на зустрічі щодо "формули миру"

Хоча китайський представник не брав участі в третьому мирному саміті щодо України на Мальті, Китай продовжить по-своєму сприяти мирним переговорам і працювати над політичним врегулюванням "української кризи". Про це заявив речник МЗС КНР Ван Веньбін, повідомляє Укрінформ.

"Позиція Китаю щодо "кризи в Україні" послідовна і чітка. Ми завжди відіграємо конструктивну роль для припинення вогню й політичного врегулювання кризи" , – сказав Ван у відповідь на запитання, чи пов’язана відсутність китайського представника на зустрічі щодо української формули миру на Мальті з небажанням Пекіна надалі відігравати активну роль у пошуку шляхів припинення російсько-української війни.

"Китай продовжуватиме по-своєму сприяти мирним переговорам і працювати над політичним врегулюванням кризи" , – заявив дипломат.

При цьому речник дипвідомства не пояснив причин відсутності представника Китаю на Мальті, хоча на попередньому саміті в Саудівській Аравії Китай представляв спецпредставник уряду Лі Хуей.

Як повідомлялося, 28-29 жовтня на Мальті відбувся третій мирний саміт щодо України з лідерами країн Глобального Півдня на рівні радників із зовнішньої політики та національної безпеки.

Під час міжнародних консультацій щодо ключових принципів миру в Україні та світі було обговорено проведення Глобального саміту миру на рівні глав держав та урядів.

Китай не брав участі в перших переговорах щодо української Формули миру в червні в Копенгагені, проте в серпні на зустрічі у Джидді був спецпредставник уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуей.