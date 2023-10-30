Премьера Израиля предупреждали о нападении ХАМАС еще в 2016 году - СМИ

В 2016 году тогдашний министр обороны Израиля Авигдор Либерман подготовил документ на 11 страниц, который предупреждал о планах ХАМАС прорваться через границу Газа, захватить населенные пункты на юге Израиля, устроить массовые убийства и взять заложников. Об этом пишет Times, сообщает Укринформ.

Документ, часть которого сегодня утром опубликовала израильская газета Yedioth Ahronoth, предсказывает многие детали наступления 7 октября и указывает на то, что израильские чиновники знали о возможности такого нападения со стороны ХАМАС в течение нескольких лет, но, очевидно, не восприняли эти предупреждения достаточно серьезно.

"ХАМАС намерена перенести конфликт на израильскую территорию, отправив значительное количество хорошо подготовленных сил (например, "Нухба") в Израиль, чтобы попытаться захватить израильскую общину (или, возможно, даже несколько общин) на границе с Газой и взять заложников. Кроме физического вреда людям, это также приведет к значительному вреду моральному духу и чувствам граждан Израиля" , - написал Либерман в документе, имеющем гриф "совершенно секретно".

В интервью в субботу вечером Либерман упомянул об этом документе и сказал, что передал его премьер-министру Биньямину Нетаньяху в декабре 2016 года, предупредив, что ХАМАС совершит нападение, если возможности боевиков не будут ликвидированы.

Либерман, который пока решил не присоединяться к военному кабинету, говорит, что Нетаньяху пришлось убеждать поднять этот вопрос на заседании кабинета, где от документа "пренебрежительно отмахнулись", в том числе начальники служб безопасности.