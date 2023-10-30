Прем'єра Ізраїлю попереджали про напад ХАМАСу ще у 2016 році – ЗМІ

У 2016 році тодішній міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман підготував документ на 11 сторінок, який попереджав про плани ХАМАС прорватися через кордон Гази, захопити населені пункти на півдні Ізраїлю, влаштувати масові вбивства і взяти заручників.﻿ ﻿Про це пише Times of Israel, повідомляє Укрінформ.

Документ, частини якого сьогодні вранці опублікувала ізраїльська газета Yedioth Ahronoth, пророкує багато деталей наступу 7 жовтня і вказує на те, що ізраїльські чиновники знали про можливість такого нападу з боку ХАМАС протягом декількох років, але, очевидно, не сприйняли ці попередження достатньо серйозно.

"ХАМАС має намір перенести конфлікт на ізраїльську територію, відправивши значну кількість добре підготовлених сил (наприклад, "Нухба") в Ізраїль, щоб спробувати захопити ізраїльську громаду (або, можливо, навіть кілька громад) на кордоні з Газою і взяти заручників. Крім фізичної шкоди людям, це також призведе до значної шкоди моральному духу і почуттям громадян Ізраїлю" , - написав Ліберман у документі, який має гриф "цілком таємно".

В інтерв'ю в суботу ввечері Ліберман згадав про цей документ і сказав, що передав його прем'єр-міністру Біньяміну Нетаньягу в грудні 2016 року, попередивши, що ХАМАС здійснить напад, якщо можливості бойовиків не будуть ліквідовані.

Ліберман, який поки що вирішив не приєднуватися до військового кабінету, каже, що Нетаньягу довелося переконувати підняти це питання на засіданні кабінету, де від документа "зневажливо відмахнулися", в тому числі начальники служб безпеки.