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Оккупанты ударили по Запорожью: разрушили объект социнфраструктуры

Оккупанты ударили по Запорожью: разрушили объект социнфраструктуры
Фото: Vitaly V. Kuzmin

Днем 30 октября россияне нанесли ракетный удар по Запорожской области. В результате атаки разрушен объект социальной инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"Около 11:28 враг нанес ракетный удар по Запорожскому району. Предварительно военнослужащие России применили баллистику", - говорится в сообщении.

В ОВА отметили, что на месте работают специалисты ГСЧС, ликвидирующие последствия атаки.

Информация о пострадавших не поступала.

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