Оккупанты ударили по Запорожью: разрушили объект социнфраструктуры
Днем 30 октября россияне нанесли ракетный удар по Запорожской области. В результате атаки разрушен объект социальной инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
"Около 11:28 враг нанес ракетный удар по Запорожскому району. Предварительно военнослужащие России применили баллистику", - говорится в сообщении.
В ОВА отметили, что на месте работают специалисты ГСЧС, ликвидирующие последствия атаки.
Информация о пострадавших не поступала.