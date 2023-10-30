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Окупанти вдарили по Запоріжжю: зруйнували об'єкт соцінфраструктури

Окупанти вдарили по Запоріжжю: зруйнували об'єкт соцінфраструктури
Фото: Vitaly V. Kuzmin

Удень 30 жовтня росіяни завдали ракетного удару по Запорізькій області. Внаслідок атаки зруйновано об'єкт соціальної інфраструктури.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Близько 11:28 ворог здійснив ракетний удар по Запорізькому району. Попередньо військовослужбовці рф застосували балістику", – йдеться в повідомленні.

У ОВА зазначили, що на місці працюють фахівці ДСНС, які ліквідовують наслідки атаки.

Інформація щодо постраждалих не надходила.

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