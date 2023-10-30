Окупанти вдарили по Запоріжжю: зруйнували об'єкт соцінфраструктури
Удень 30 жовтня росіяни завдали ракетного удару по Запорізькій області. Внаслідок атаки зруйновано об'єкт соціальної інфраструктури.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
"Близько 11:28 ворог здійснив ракетний удар по Запорізькому району. Попередньо військовослужбовці рф застосували балістику", – йдеться в повідомленні.
У ОВА зазначили, що на місці працюють фахівці ДСНС, які ліквідовують наслідки атаки.
Інформація щодо постраждалих не надходила.