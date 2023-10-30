Более 80% украинцев против выборов во время войны – опрос

Подавляющее большинство украинцев считают, что выборы в стране возможны только после окончания войны против России. Об этом свидетельствуют данные свежего опроса Киевского международного института социологии, сообщает Лига.net.

Согласно опросу 81% респондентов считают, что национальные выборы должны проводиться после войны и сейчас они не ко времени.

Поддерживают голосование во время войны только 16%.

Отмечается, что во всех регионах большинство граждан выступают против выборов во время войны.

Опрос проводился с 30 сентября по 13 октября методом телефонных интервью со случайной генерацией номеров и дальнейшим статистическим учетом. Было опрошено 2007 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех регионах Украины, кроме временно оккупированного Крыма.

В мирное время статистическая погрешность такой выборки не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% — для показателей, близких к 25%, 2,1% — для показателей, близких к 10%, 1,5% — для показателей, близких к 5%. В условиях войны к указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение, но социологи утверждают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют "достаточно надежно" анализировать общественные настроения.