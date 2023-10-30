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Понад 80% українців проти виборів під час війни – опитування

Понад 80% українців проти виборів під час війни – опитування
Фото: facebook.com/UACEC

Переважна більшість українців вважають, що вибори в країні можливі лише після закінчення війни проти Росії. Про це свідчать дані нового опитування Київського міжнародного інституту соціології, повідомляє Ліга.net.

Згідно з опитуванням 81% респондентів вважають, що національні вибори мають проводитися після війни і зараз вони не на часі.

Підтримують голосування під час війни лише 16%.

Зазначається, що у всіх регіонах більшість громадян виступають проти виборів під час війни.

Опитування проводилося з 30 вересня по 13 жовтня методом телефонних інтерв'ю з випадковою генерацією номерів та подальшим статистичним обліком. Було опитано 2007 респондентів віком від 18 років та старше у всіх регіонах України, крім тимчасово окупованого Криму.

У мирний час статистична похибка такої вибірки не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% – для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 10%, 1,5 % – для показників, близьких до 5%. В умовах війни до зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення, але соціологи стверджують, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дають змогу "досить надійно" аналізувати суспільні настрої.

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