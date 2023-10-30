Под Бахмутом оккупанты перешли от обороны к активным действиям – Сырский
Российские оккупанты существенно усилили свою группировку и перешли от обороны к активным действиям на Бахмутском направлении.
Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.
Он отметил, что такими действиями россияне пытаются остановить движение сил обороны.
"Враг несет большие потери и не может достичь поставленных целей", – отметил Сырский.
В общем, ситуация на Востоке остается сложной.
"Особую активность россияне проявляют в районе Купянска, где пытается продвинуться вперед на нескольких направлениях", - добавил командующий.