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Под Бахмутом оккупанты перешли от обороны к активным действиям – Сырский

Под Бахмутом оккупанты перешли от обороны к активным действиям – Сырский
Фото: t.me/osirskiy

Российские оккупанты существенно усилили свою группировку и перешли от обороны к активным действиям на Бахмутском направлении.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Он отметил, что такими действиями россияне пытаются остановить движение сил обороны.

"Враг несет большие потери и не может достичь поставленных целей", – отметил Сырский.

В общем, ситуация на Востоке остается сложной.

"Особую активность россияне проявляют в районе Купянска, где пытается продвинуться вперед на нескольких направлениях", - добавил командующий.

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