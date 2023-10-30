Під Бахмутом окупанти перейшли від оборони до активних дій – Сирський
Російські окупанти суттєво посилили своє угруповання та перейшов від оборони до активних дій на Бахмутському напрямку.
Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.
Він зазначив, що такими діями росіяни намагаються зупинити рух Сил оборони.
"Ворог зазнає великих втрат і не може досягти поставлених цілей", – зазначив Сирський.
Загалом ситуація на Сході залишається складною.
"Особливу активність росіяни проявляють в районі Куп'янська, де намагається просунутися вперед одразу на кількох напрямках", – додав командувач.