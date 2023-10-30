Close button

Під Бахмутом окупанти перейшли від оборони до активних дій – Сирський

Під Бахмутом окупанти перейшли від оборони до активних дій – Сирський
Фото: t.me/osirskiy

Російські окупанти суттєво посилили своє угруповання та перейшов від оборони до активних дій на Бахмутському напрямку.

Про це повідомив﻿ командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

Він зазначив, що такими діями росіяни намагаються зупинити рух Сил оборони.

"Ворог зазнає великих втрат і не може досягти поставлених цілей", – зазначив Сирський.

Загалом ситуація на Сході залишається складною.

"Особливу активність росіяни проявляють в районі Куп'янська, де намагається просунутися вперед одразу на кількох напрямках", – додав командувач.

Новини

Популярні теми форуму

analytics