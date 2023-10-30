Из Франции хотят депортировать десятки россиян за "радикализацию"

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен обсуждает выдворение 39 российских граждан из-за их радикализации, сообщает Европейская правда.

По словам министра внутренних дел, около 60 россиян, подозреваемых в радикализации, сейчас находятся под административным арестом. Из них 39 должны быть высланы с согласия российских властей.

"Мы составили список из 39 граждан России, за которыми мы особенно следим и которых подозреваем в радикализации. Мы представили этот список российским властям на прошлой неделе" , – заявил министр.

Последние были "идентифицированы" российскими властями, и "мы собираемся пойти по пути высылки", уточнил Жеральд Дарманен.

Другие российские граждане, за которыми ведется особый мониторинг, "не находятся на свободе", успокаивает министр. "Они либо в тюрьмах, либо в центрах административного задержания" , – добавил он.

После убийства учителя Доминика Бернара в Аррасе радикально настроенным мужчиной российского происхождения правительство хочет продемонстрировать образ непоколебимости. Таким образом, исполнительная власть демонстрирует свое желание как можно быстрее выслать лиц из так называемого досье S. В частности, власти попросили префектов обратить особое внимание на "выходцев с Кавказа в возрасте от 16 до 25 лет".

Как сообщалось, 13 октября 20-летний исламист родом из Чечни убил учителя литературы и ранил ножом еще двух человек в лицее в городе Аррас на севере Франции. После этого в стране ввели режим повышенной террористической угрозы.

А 16 октября исламский экстремист застрелил двух шведских болельщиков, это произошло перед началом матча между Швецией и Бельгией. Власти заявили, что подозреваемый тунисец погиб во время полицейской операции по его аресту.

Ряд стран Евросоюза после этого усилили антитеррористические меры и задержали подозреваемых в подготовке терактов.