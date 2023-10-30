Китай заявил, что будет "немилосердным" к попыткам независимости Тайваня

Народно-освободительная армия Китая "не будет милосердной" к любым шагам по независимости Тайваня, заявил заместитель главы Центральной военной комиссии КНР генерал Чжан Юйся, сообщает Украинская правда.

"Тайваньский вопрос лежит в основе основных интересов Китая, а принцип одного Китая является консенсусом международного сообщества...

Независимо от того, кто хочет отделить Тайвань от Китая любым способом, китайские военные никогда не согласятся на это" , – сказал китайский генерал.

Такое заявление Чжан Юйся сделал на Пекинском форуме Сяншань 30 октября.

Он сказал, что Тайвань является "ядром основных интересов Китая".

На форуме Чжан сделал едва завуалированный упрек США, заявив, что "определенная страна" вмешивается в Азиатско-Тихоокеанский регион и во внутренние дела других государств.

"Везде, куда простираются ее руки, мир и спокойствие невозможны" , – сказал он, обвинив неназванную страну в создании геополитического раздора ради собственных интересов и подстрекательстве к "цветным революциям".

В кулуарах форума Чжан также встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу и заявил: "Китай готов работать вместе с Россией против различных вызовов и угроз безопасности и совместно защищать глобальный стратегический баланс и стабильность" .

Совет по делам материковой части Тайваня отреагировал на выступление Чжана заявлением, в котором назвал его "политической ложью" и "словесным запугиванием" острова. По его мнению, Компартия Китая является "настоящим нарушителем спокойствия, разрушающим мир в Тайваньском проливе и в регионе".