Китай заявив, що буде "нещадним" до спроб незалежності Тайваню

Народно-визвольна армія Китаю "не буде милосердною" до будь-яких кроків щодо незалежності Тайваню, заявив заступник голови Центральної військової комісії КНР генерал Чжан Юйся, повідомляє Українська правда.

"Тайванське питання лежить в основі основних інтересів Китаю, а принцип одного Китаю є консенсусом міжнародного співтовариства…

Незалежно від того, хто хоче відокремити Тайвань від Китаю в будь-який спосіб, китайські військові ніколи не погодяться на це" , – сказав китайський генерал.

Таку заяву Чжан Юйся зробив на Пекінському форумі Сяншань 30 жовтня.

Він сказав, що Тайвань є "ядром основних інтересів Китаю".

На форумі Чжан зробив ледь завуальований докір США, заявивши, що "певна країна" втручається в Азійсько-Тихоокеанський регіон і у внутрішні справи інших держав.

"Скрізь, куди простягаються її руки, мир і спокій неможливі" , – сказав він, звинувативши неназвану країну у створенні геополітичного розбрату заради власних інтересів і підбурюванні до "кольорових революцій".

У кулуарах форуму Чжан також зустрівся з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу і заявив: "Китай готовий працювати разом з Росією проти різних викликів і загроз безпеці і спільно захищати глобальний стратегічний баланс і стабільність".

Рада у справах материкової частини Тайваню відреагувала на виступ Чжана заявою, в якій назвала його "політичною брехнею" і "словесним залякуванням" острова. На її думку, Компартія Китаю є "справжнім порушником спокою, що руйнує мир у Тайванській протоці і в регіоні".